Novas regras para acesso aos restaurantes entram em vigor na tarde de sábado

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, intervém durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 08 de julho de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

As novas regras de acesso aos restaurantes nos concelhos de risco elevado ou muito elevado com um certificado covid válido ou teste negativo apenas vão entrar em vigor no sábado, dia 10 de julho, às 15h30.

"Temos sempre procurado publicar rapidamente as resoluções do Conselho de Ministros para que possam entrar em vigor no dia seguinte, mas as regras relativas aos restaurantes entram em vigor apenas às 15h30 deste sábado, depois de amanhã", esclareceu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Tem uma entrada em vigor diferente do resto da resolução", acrescentou a governante no final da conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros que atualizou as regras de restrição.

Em causa as novas normas que permitem o acesso aos restaurantes para quem tem um certificado digital ou um teste negativo.