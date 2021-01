Novo Banco mantém rede de balcões aberta mas passa a fechar à hora de almoço

Novo Banco © Global Imagens

Dinheiro Vivo 15 Janeiro, 2021 • 15:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo confinamento tem início hoje e, no seguimento das medidas divulgadas pelo Governo, o Novo Banco anunciou em comunicado que, tal como aconteceu em março de 2020, vai passar a fechar os balcões durante o período de almoço, isto é entre as 12h e as 13h.

Desta forma, a abertura e funcionamento dos 339 balcões da rede e da operacionalidade de 1070 ATM está assegurada e permite a desinfeção das principais superfícies de trabalho (aos quais os clientes têm acesso direto) o almoço dos colaboradores uma vez que a restauração se encontra encerrada.

Este horário passa então a vigorar já a partir do início da próxima semana, segunda-feira, dia 18 de janeiro.

De relembrar também que o acesso se encontra condicionado a 5 pessoas - por 100m2 - em simultâneo ao balcão.

No mesmo comunicado, a instituição refere ainda que está a "estudar um conjunto de iniciativas de apoio específico ao setor das empresas e negócios tendo em conta a recente evolução pandémica e os setores mais afetados".