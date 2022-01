Novo call center em Beja da Linha SNS24 já funciona com 40 operadores

Operadora de Call Center © Rodrigo Cabrita / Global Imagens

O centro de atendimento "começou a funcionar na quinta-feira passada, com 40 operadores", entre enfermeiros e alunos do último ano do curso de enfermagem do Instituto Politécnico de Beja, precisou Nuno Marques.

"Nos próximos 15 dias, esperamos ter mais 80 operadores formados" para começarem a trabalhar no 'call center', adiantou.

Segundo o responsável, atualmente, este centro de atendimento em Beja "tem cerca de 120 operadores", entre os profissionais já a trabalhar e os que estão em formação.

"Iremos aumentar o número conforme forem aparecendo profissionais disponíveis para incorporar o 'call center'. O objetivo é chegar aos 150, mas se tivermos mais [interessados] não pararemos no recrutamento", disse.

O centro em Beja foi criado para reforçar a capacidade de atendimento da Linha SNS24, que tem enfrentado dificuldades por causa do aumento da procura com a evolução da pandemia.

A nova valência resultou de uma parceria entre o ABC e a operadora de telecomunicações Altice, que detém a exploração da Linha SNS24.

Segundo Nuno Marques, as duas entidades decidiram avançar com a criação do novo centro de atendimento do SNS24 para que a linha "mantenha a qualidade de atendimento que tem tido sempre".

"É quando temos um aumento do número de casos [de covid-19] que a linha é ainda mais essencial, porque é sempre o primeiro contacto com o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", sublinhou o responsável.

Nuno Marques assinalou que a Linha SNS24, além de dar "resposta a pessoas com covid-19 ou a contactos com casos positivos" do coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença, também atende "outras situações".

O ABC já colabora com a Altice e o Ministério da Saúde em sete 'call centers' da Linha SNS24, nomeadamente em Beja, Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Covilhã e Faro.

O ABC continua a recrutar enfermeiros para o centro de atendimento de Beja, através da sua Delegação de Moura.