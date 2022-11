Novo carro elétrico de 13 mil euros é fabricado em impressoras 3D em três dias

Motor 24 01 Novembro, 2022 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

A passagem do motor de combustão interna para o elétrico também abre portas à criação de novas fórmulas de negócio, desde a propriedade à produção. Na última edição do Salão de Paris, entre as mais cintilantes novidades das marcas presentes, quase passou desapercebida a estreia da geração nova do YOYO, o primeiro automóvel desenhado em Itália para ser fabricado em impressoras 3D em apenas três dias.

A versão revista e atualizada do modelo da XEV traz consigo novidades no aspeto estético, com duas novas combinações de cores disponíveis, e uma versão nova no topo da gama, já com jantes de liga leve, ecrã de 10,2 polegadas para o sistema multimédia, bancos com desenho mais ergonómico e uma nova aplicação para smartphone.

A bateria tem agora 10,3 kWh de capacidade, para alimentar um motor elétrico com uma potência nominal de 7,5 kW, e que pontualmente pode ir até 11 kW. A marca anuncia velocidade de ponta de 90 km/h e cerca de 150 km de autonomia entre carregamentos.

Os preços do XEV YOYO de última geração começam nos 13 mil euros mas não dispensam a consulta na página da empresa na Internet.

