Novo decreto do estado de emergência vai prever encerramento das escolas

Marcelo Rebelo de Sousa indicou esta terça-feira que a renovação do estado de emergência vai ser "um prolongamento" do atual com a integração das medidas entretanto tomadas pelo Governo como o encerramento de escolas.

"Parece que tem toda a lógica que esta renovação do estado de emergência seja o prolongamento da renovação anterior integrando as medidas que foram tomadas", afirmou o Presidente da República depois de uma visita ao Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, onde foi montado uma estrutura de retaguarda para receber doentes covid.

O jornal Expresso tinha adiantado que o próximo decreto presidencial abria porta à manutenção das escolas fechadas nos próximos 15 dias. O atual estado de emergência começou às 00h00 do dia 15 de janeiro e termina às 23h59 do dia 30, no próximo sábado.

O encerramento das escolas foi uma decisão tomada na semana passada, depois do aumento exponencial de casos no país, apenas dois dias depois do reforço das medidas que já estavam em vigor desde o início deste estado de emergência.

Assim, além do encerramento de escolas e ATL, também a proibição de circulação entre concelhos, o encerramento das lojas e cafés ou o teletrabalho obrigatório deverão constar do próximo decreto presidencial que renova o estado de emergência.

"No geral, o que se esperará é que haja renovação e que haja nos termos que estão em vigor, quer no decreto presidencial, quer no conjunto geral de medidas, incluindo as acabadas de tomar pelo Governo. É o que logicamente deverá acontecer", frisou o chefe de Estado.

