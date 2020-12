Novo estado de emergência aprovado no Parlamento

Plenário na Assembleia da República (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Estado de Emergência foi aprovado com 188 votos favoráveis de PS, PSD e da deputada independente Cristina Rodrigues.

Este é já o sétimo estado de emergência decretado pelo Presidente da República e o quarto desta segunda vaga da pandemia de covid-19. Estará em vigor entre 24 de dezembro a 8 de janeiro.

O conteúdo do diploma presidencial hoje aprovado é semelhante ao que está atualmente em vigor, mas acrescenta uma norma para realçar que a violação das normas do estado de emergência configura crime de desobediência.

"A violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência, nos termos do artigo 7º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atua", lê-se nesta nova norma.

No debate do terceiro período do estado de emergência desta segunda vaga em Portugal, no Parlamento, o ministro da Administração Interna apelou à responsabilidade de todos os portugueses para a celebração do período natalício e também no Ano Novo. "O Estado de emergência tem sido marcada pelo respeito dos direitos fundamentais e pela liberdade religiosa e política", frisa o ministro, dando como exemplo a realização do congresso do PCP. Eduardo Cabrita garantiu que as liberdades são restringidas na estrita medida do objetivo maior de eliminar a pandemia.. Lembra que há sintonia entre Presidente da República, governo e uma maioria parlamentar.

Governo e Presidente em sintonia

Na quarta-feira à noite, o Governo deu parecer favorável ao decreto presidencial que prolonga por mais quinze dias o estado de emergência, para que pudesse ser discutivo na tarde desta quinta-feira na Assembleia da República.

O Presidente da República esteve ontem reunido durante todo o dia numa ronda de audiências com os partidos com representação parlamentar sobre a anunciada renovação do estado de emergência. Marcelo Rebelo de Sousa informou informou que desta vez não irá falar ao país, como fez anteriormente, por ser agora candidato presidencial.

Em 10 de dezembro, quando o Presidente da República anunciou que iria receber os partidos, disse que a seguir consultaria o Governo sobre o "muito provável" decreto de renovação do estado de emergência de 24 de dezembro até 07 de janeiro.

"O Governo dará o seu parecer, no mesmo dia seguirá na Assembleia da República por forma a poder ser votado no dia 17. E isso permitirá, com tempo, depois entrar em vigor no fim do período que está agora a correr", acrescentou então.

