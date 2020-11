Novo estado de emergência arranca na segunda e afasta confinamento geral

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (E), conversa com o primeiro-ministro, António Costa, à chegada à sessão de apresentação da "Situação Epidemiológica da COVID-19 em Portugal" no auditório da Faculdade de Medicina do Porto, 7 de setembro de 2020. JOSÉ COELHO/LUSA © LUSA

Portugal vai entrar de novo em estado de emergência a partir da próxima segunda-feira, 9 de novembro. O Presidente da República enviou esta quinta-feira a proposta de decreto à Assembleia da República, que vai aprovar o documento na sexta-feira graças aos votos do PS e do PSD.

O decreto de Marcelo Rebelo de Sousa contempla as quatro restrições de direitos propostas na segunda-feira pelo primeiro-ministro, António Costa: liberdade e de deslocação; iniciativa privada, social e cooperativa; direitos dos trabalhadores; e ainda o livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde.

Não há um novo confinamento generalizado mas podem ser impostas restrições de circulação nos concelhos com mais riscos. Também existe a possibilidade de o Estado utilizar os meios privados de saúde mediante um acordo.

A nível da circulação, as autoridades podem impor "as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco". Também fica aberta a porta para um recolhimento obrigatório, através da "proibição de circulação na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana".

Se necessário, também poderá existir a "interdição das deslocações que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela frequência de estabelecimentos de ensino, pela produção e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras razões ponderosas". Qualquer restrição que venha a ser aplicada implica que o Governo especifique "as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém".

Saúde: Estado pode usar meios privados

Na saúde, o Estado poderá utilizar, "preferencialmente por acordo", os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário para assegurar o tratamento de doentes com COVID-19 ou a manutenção da atividade assistencial relativamente a outras patologias".

Relativamente aos direitos dos trabalhadores, para fazer o rastreio de contactos e seguir pessoas em vigilância por suspeita de infecção, o Estado pode mobilizar trabalhadores de entidades "públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profissionais de saúde".

Ainda na área da saúde, pode ser imposto o controlo de temperatura corporal ou a realização de testes à covid-19 para "efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores".

Estes controlos devem ser feitos por meios não invasivos.

O novo decreto do Estado de emergência também determina que as Forças Armadas e de Segurança vão apoiar as autoridades e serviços de saúde para a "realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa".

O novo período de estado de emergência vai vigorar por 15 dias, entre a meia-noite de 9 de novembro e as 23h59 de 23 de novembro. Poderá ser renovado por mais 15 dias se a Assembleia da República assim o entender.

No primeiro período do estado de emergência, entre meados de março e o início de maio, foram suspensos sete direitos: deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional; propriedade e iniciativa económica privada; direitos dos trabalhadores; circulação internacional; direito de reunião e de manifestação; liberdade de culto, na sua dimensão coletiva; e direito de resistência