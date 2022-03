Novo Governo: Juízes apelam para reformismo de nova ministra da Justiça

Catarina Sarmento e Castro é a nova ministra da Justiça © DR

A Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP) apelou esta quarta-feira para que a nova ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, avance com reformas profundas no setor e lembrou o suporte de uma maioria absoluta ao novo governo.

"O próximo governo tem pela frente um mandato inteiro para governar, dispõe de maioria absoluta no parlamento e pode contar com os juízes para introduzir na justiça as reformas estruturais de que ela precisa há muitos anos. É isso que esperamos e queremos da próxima ministra da justiça: uma ministra reformista", reagiu a associação presidida pelo juiz desembargador Manuel Soares.

A ASJP sublinhou ainda, em comunicado, que "os juízes trabalham com qualquer ministro da Justiça, sem estados de alma", assinalando que a constituição do executivo "é da competência do primeiro-ministro".

Antiga juíza do Tribunal Constitucional, ex-secretária de Estado e eleita deputada pelo PS nas últimas eleições, Catarina Sarmento e Castro é a nova ministra da Justiça, substituindo Francisca Van Dunem, que liderou esta pasta desde 2015.

A nova ministra da Justiça ocupava desde 2019 o cargo de secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, no Ministério da Defesa Nacional.