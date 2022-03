Novo Governo. Marcelo irritado com fugas de informação

Fugas de informação sobre o novo Governo de António Costa irritam o Presidente da República © Gerardo Santos / Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se esta tarde irritado com as fugas de informação que já revelam a composição completa do novo elenco ministerial de António Costa.

Falando à SIC à porta do Palácio de Belém, Marcelo disse que se a lista divulgada ao início da tarde "for correta, dispensa-se uma audiência" com o primeiro-ministro para esse efeito.

O Presidente assegurou que ainda não conhece a composição do novo Governo. Mas "no caso "da lista ser correta, até facilita a minha vida porque assim mais rapidamente estou à vontade". Ou seja: "Dispensa-se uma audiência".

"Pelos vistos fiquei a saber pela comunicação social", desabafou ainda.

Citando apenas "fontes", a SIC-Notícias revelou esta tarde o elenco ministerial daquele que será o XXIII Governo Constitucional.

Hoje à noite, depois de uma reunião que terá a partir das 20.00 com o seu grupo parlamentar, o primeiro-ministro irá a Belém entregar formalmente a lista do novo Governo ao Presidente da República. É essa a audiência que agora o PR diz que pode ser dispensável.

Ministério da Presidência - Mariana Vieira da Silva (mantém-se)

Ministério dos Negócios Estrangeiros - João Gomes Cravinho (troca de pasta)

Ministério da Defesa Nacional - Helena Carreira (novidade)

Ministério da Administração Interna - José Luís Carneiro (novidade)

Ministério da Justiça - Catarina Sarmento e Castro (novidade)

Ministério das Finanças - Fernando Medina (novidade)

Ministro (a) Adjunto e dos Assuntos Parlamentares - Ana Catarina Mendes (novidade)

Ministério da Economia e do Mar - António Costa e Silva (novidade)

Ministério da Cultura - André Moz Caldas (novidade)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Elvira Fortunato (novidade)

Ministério da Educação - João Costa (novidade)

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Ana Mendes Godinho (mantém-se)

Ministério da Saúde - Marta Temido (mantém-se)

Ministério do Ambiente e Ação Climática - Duarte Cordeiro (novidade, que o DN confirmou)

Ministério das Infraestruturas e Habitação - Pedro Nuno Santos (mantém-se)

Ministério da Coesão Territorial - Ana Abrunhosa (mantém-se)

Ministério da Agricultura e da Alimentação - Maria do Céu Antunes (mantém-se)