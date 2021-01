Novo máximo de mortes por covid-19 e mais 13 544 casos confirmados

Cama do Hospital de São João, no Porto. © Rui Oliveira/Global Imagens

Esta quinta-feira registaram-se, nas últimas 24 horas, 221 mortes por covid-19, um novo máximo diário, e mais 13 544 casos confirmados de infeção, segundo o boletim oficial da Direção-Geral de Saúde.

Desde início da pandemia já perderam a vida com covid-19 9686 pessoas e foram confirmados um total de 595 149 casos de infeção. Estão ativos 151 226 casos, mais 7450 do que ontem. Já recuperaram um total de 434 237 doentes, mais 5873 nas últimas 24 horas. As autoridades de saúde têm neste momento 192 900 pessoas em vigilância, mais 8866.

O número de internados em enfermaria são 5630 em todo o País, o que representa uma subida de 137. Estão 702 doentes nos cuidados intensivos, mais 21.