Novo Museu INATEL em Évora expõe mundo do trabalho em Portugal no último século

Francisco Madelino, presidente da Fundação INATEL © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Junho, 2023 • 10:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um novo museu-biblioteca da Fundação INATEL, em Évora, vai disponibilizar "o essencial" do que se passou no mundo do trabalho em Portugal no último século, revelou à agência Lusa o presidente da instituição, Francisco Madelino.

O espaço vai ser inaugurado na terça-feira, no Palácio do Barrocal, em celebração do 88.º aniversário do INATEL, e "permitirá aos visitantes explorar a história da Fundação ao longo das últimas nove décadas", segundo um comunicado da associação.

Segundo Francisco Madelino, "tudo o que se passou no mundo do trabalho" em Portugal no último século ou está no Ministério do Trabalho, nos arquivos das centrais sindicais ou "no arquivo da FNAT/INATEL", que vai agora ser disponibilizado.

Isso inclui "toda a estratégia de António Ferro e do regime de Salazar para controlar a rede de associações populares, humanistas e operárias", rede essa que "passa pela história da INATEL", lembrou Francisco Madelino.

"Nesse sentido, é um acervo determinante para quem quiser perceber o que se passou, quer no Estado Novo, quer depois em democracia, no mundo do trabalho", explicou o presidente da Fundação.

A biblioteca possui "cerca de 65.000 espécimes bibliográficos, incluindo monografias e periódicos", lê-se no comunicado da fundação, que destaca "exemplares como o 1.º de Maio" que "são únicos no país".

Após a inauguração do espaço, na terça-feira, as visitas passarão a estar disponíveis de terça-feira a sábado, entre as 15:00 e as 19:00, e a entrada será grátis para associados do INATEL até 15 de setembro.

As comemorações do 88.º aniversário da Fundação INATEL encerram, no mesmo dia, com um concerto de Paulo de Carvalho, no Teatro Garcia de Resende, também em Évora, grátis para os associados da organização, mediante reserva obrigatória.