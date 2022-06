Novo VW "Pão de forma" esgotou em duas semanas

Motor 24 28 Junho, 2022 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

A edição de lançamento da reinterpretação moderna do mítico "Pão de forma", com base na plataforma MEB para elétricos, esgotou em menos de duas semanas. O ID.Buzz na versão especial "First Edition" chegou virtualmente ao mercado no passado dia 27 de maio, quando arrancou o processo de pré-reservas para 20 unidades no site da marca. Todas já com dono!

A produção do ID.Buzz já se iniciou na fábrica de Hannover, no entanto só no outono, é que as primeiras unidades vão chegar ao mercado português. Em 2022 serão produzidas cerca de 15.000 unidades, na fábrica que foi construída originalmente para produzir o original "Pão de Forma", em 1956.

"Sabíamos que a chegada do novo ID. Buzz iria ser um sucesso. E a prova disso, está à vista. Em menos de duas semanas foram vendidas todas as 20 unidades. É uma grande conquista, uma vez que se trata de uma venda totalmente digital. Temos a certeza de que em julho o cenário se vai repetir", comentou Ricardo Vieira, Diretor-Geral da Volkswagen Veículos Comerciais. "Este sucesso de vendas é a prova de que acertamos no produto, na estratégia e que continuamos a conquistar e a surpreender o público", acrescenta.

O ID. Buzz chegará ao mercado na configuração de 5 lugares, estando também disponível uma versão Cargo de mercadorias.

