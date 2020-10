Novos recordes de infetados e de mortos com covid-19 em 24 horas

Enfermeiros percorrem os vários quartos da Unidade de cuidados intensivos dos doentes com Covid-19, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. MÁRIO CRUZ/LUSA ©

Já há 2468 mortos e 137 272 casos confirmados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 40 mortos e 4656 casos em 24 horas .

Portugal bateu hoje todos os recordes. Além do número mais elevado de casos confirmados e de óbitos, o número de internamentos é também recordista: 1927, o que corresponde a mais 93, sendo que to total 275 estão em internamento, mais seis do que ontem.

Esta sexta-feira, a região norte do País registou 19 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo 13, o centro e o Alentejo três cada, e o Algarve dois.

