Novos recordes de infetados e de mortos com covid-19 em 24 horas

Enfermeiros percorrem os vários quartos da Unidade de cuidados intensivos dos doentes com Covid-19, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Já há 2468 mortos e 137 272 casos confirmados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 40 mortos e 4656 doentes infetados em 24 horas.

Portugal bateu hoje todos os recordes. Além do número mais elevado de casos confirmados e de óbitos, o número de internamentos é também recordista: 1927, o que corresponde a mais 93, sendo que, do total, 275 estão em cuidados intensivos, mais seis do que ontem. A taxa de ocupação em internamento a doentes covid-19 é de 84% e em cuidados intensivos é de 81% - o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, voltou a frisar hoje na conferência de imprensa da DGS que esta taxa de ocupação "é elástica".

Esta sexta-feira, a região norte do País registou 19 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo 13, o centro e o Alentejo três cada, e o Algarve dois.

Estão neste momento 57 355 casos ativos em Portugal, mais 2869. Os doentes recuperados já totalizam 77 449, mais 1747 em 24 horas. Em vigilância por parte das autoridades de saúde estão 65 305 pessoas, mais 879.

(Notícia atualizada às 14h34 durante a conferência de imprensa da DGS)