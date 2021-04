Número de bilionários cresce 30% durante a pandemia. Bezos mantém liderança e José Neves 'voa'

A revista Forbes divulgou a mais recente versão da famosa lista de bilionários a nível mundial, que cresceu 30% em dimensão, um recorde absoluto que elevou o número de bilionários em destaque para 2 755 - mais 660 em relação ao ranking de 2020.

Cerca de 86% desses bilionários são mais ricos do que há um ano, o que demonstra que em ano de pandemia quem é rico conseguiu enriquecer um pouco mais. A lista mostra um quadro de superlativos algo exagerado sobre alguns dos ganhos em tempos de pandemia, já que compara o património líquido atual com a última análise da Forbes, em meados de março de 2020. Nessa altura ainda havia um impacto muito negativo da pandemia nos mercados, antes da recuperação se ter começado a manifestar.

Na liderança da lista da Forbes, e pelo quarto ano consecutivo, está o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que ocupa o primeiro lugar. No entanto, o grande feito vai para Elon Musk, o CEO da Tesla que, se em 2020 ocupou a 31º posição, agora, em 2021, deu o enorme salto para o segundo lugar.

A encerrar o pódio, Bernard Arnault, presidente da companhia de artigos de luxo LVMH, dona das marcas Louis Vuitton e Tiffany´s, aparece como o terceiro mais rico do mundo.

Já Bill Gates, o fundador da Microsoft, que já ocupou o cargo de homem mais rico do mundo durante muito tempo, aparece agora em quarto, seguido por Mark Zuckerberg, líder do Facebook, que fecha o top 5 desta lista.

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfetch. © DR

José Neves e família Amorim na lista

Na lista está também a portuguesa Fernanda Amorim (viúva do empresário Américo Amorim) e respectiva família pelos investimentos no setor de imobiliário, cortiça, banca e energia. Ocupam a 623ª posição, com valor de 4,6 mil milhões de dólares, mais 500 mil do que tinham há dois anos.

Destaque ainda para José Neves, fundador do gigante da moda de luxo Farfetch, que surge pela primeira vez na lista, na 1361ª posição. O português que criou em 2020 a Fundação José Neves para potenciar a educação em Portugal vale agora 2,3 mil milhões de dólares - mais 109% face aos 1,2 mil milhões de 2019.

Buffet fica de fora

Pela primeira vez em mais de 20 anos, o investidor Warren Buffett ficou de fora dos cinco mais ricos do mundo, uma vez que estes lugares foram liderados pela tecnologia.

Entre os estreantes deste ano extremamente atípico, está Whitney Wolfe Herd, CEO da aplicação de encontros Bumble, que entrou este ano na bolsa.

A lista parece dar força ao debate sobre igualdade intensificado com a pandemia. Países como a Argentina adoptaram mesmo um imposto sobre a riqueza e propostas semelhantes (inclusive de impostos corporativos mínimos a nível global) ganham força nos Estados Unidos e também no FMI há uma ideia semelhante.