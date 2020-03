Mais quatro casos com coronavírus em Portugal. Total passa a 13

O número de casos de pessoas infetadas com o coronavírus Covid-19 em Portugal continua a aumentar desde segunda-feira, quando surgiu o primeiro caso. Esta segunda-feira a ministra da Saúde confirmou em Bruxelas que foram registados mais quatro casos oficiais, elevando o número total para 13.

Estes novos casos somam-se aos nove já confirmados nos últimos dias: três em Lisboa, cinco no Porto e um em Coimbra. A tendência internacional mantém-se, com mais homens infetados – oito – e apenas um mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 69 anos.

O último boletim informativo da Direção-Geral da Saúde refere ainda que houve um aumento de casos suspeitos, que é agora de 147, com 312 pessoas a estarem sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Os doentes que tenham sintomas compatíveis com o de contágio (febre, tosse e dificuldade respiratória) devem contactar a Saúde 24 (808 24 24 24).

Entretanto, o número oficial de infetados a nível mundial já superou os 100 mil e as mortes já são mais de 3400.

