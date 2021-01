Número de infetados pode chegar hoje às "14 600 pessoas", avança presidente da ANDAEP

© ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo 20 Janeiro, 2021 • 12:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

À TSF, Filinto Lima, presidente da ANDAEP avançou que "hoje, o número que tenho aqui à minha frente é arrasador. Temos mais 14.647 pessoas infetadas".

O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas garantiu ainda que o receio está a fazer-se sentir na comunidade educativa, num momento em que Portugal continua com escolas abertas e atividades letivas presenciais.

O responsável diz-se "alarmado" com os números, apelando ao encerramento das escolas.

O Jornal de Notícias avança que conseguiu confirmar os números avançados por Filinto Lima, acrescentando que "o valor de óbitos também atingirá um novo máximo, já perto das 300 mortes".

No debate de ontem, António Costa admitiu a possibilidade de encerrar as escolas, a partir do momento em que a variante de Covid-19 detetada no Reino Unido, mais contagiosa, se tornar dominante no país. Ainda assim, tal como já tinha feito noutras ocasiões, Costa sublinhou que o custo de encerrar as escolas não se reflete a curto prazo mas sim daqui a vários anos, na educação dos alunos portugueses.

Já Marcelo Rebelo de Sousa indica que a situação das escolas continua a ser motivo de reflexão, apontando que esperará pelo parecer dos especialistas na reunião no Infarmed, que decorre na próxima terça-feira.