Número de internados com covid-19 é o terceiro mais alto

Foram registados mais 4093 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 64 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral de Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 4427.

Há 3245 doentes internados com covid-19 (mais 90 do que na véspera) - o terceiro valor mais alto dos registos -, sendo que, do total, 536 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), um novo máximo, com mais sete pessoas.

O número total de casos confirmados eleva-se nas últimas 24 horas para 294 799. Estão 80 838 casos ativos em Portugal, mais 770 do que na véspera, e 80 288 pessoas em vigilância por parte das autoridades de saúde, menos 197. Os doentes recuperados totalizam agora 209 534 pessoas, mais 3259 nas últimas 24 horas.

A região Norte continua a ser aquela que regista mais casos confirmados diariamente e mais óbitos: hoje a DGS registou mais 2490 positivos e 31 mortes. Em Lisboa e Vale do Tejo, são mais 979 casos positivos e 22 mortos. O Centro do País acumula mais 444 casos e oito óbitos, o Alentejo tem mais 84 casos positivos e dois mortos, o Algarve tem mais 49 casos e um morto, os Açores somam mais 37 casos e a Madeira tem mais 10.

No Mundo

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 1.453.074 mortos em todo o mundo desde que a doença foi descoberta em dezembro na China, revela neste domingo o balanço diário feito agência France-Presse (AFP) com base em fontes oficiais.

Mais de 62.150.290 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-Cov-2 foram diagnosticados oficialmente no mesmo período e em todo o mundo, sendo que pelo menos 39.582.700 pessoas são hoje consideradas recuperadas.

A agência alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, pois alguns países apenas testam os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de despistagem.

Nas últimas 24 horas, foram registados 9259 novos óbitos e 563 602 novos casos em todo o mundo, informa a AFP.

Os países que contabilizaram mais mortes no último dia foram, segundo os respetivos balanços, os Estados Unidos da América (EUA) com 1.186 óbitos, Itália (686) e Polónia (599).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais atingido pelo novo coronavírus, tanto em número de mortes como de casos, com um total de 266 074 mortes entre 13.246.769 casos, de acordo com a contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins. Neste país, pelo menos 5.024.365 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 172.561 óbitos em 6.290.272 casos, a Índia com 136 696 mortos (9.392.919 casos), o México com 105 459 mortos (1.100.683 casos) e o Reino Unido com 58 030 mortos (1.605.172 casos).

Também entre os países mais atingidos pela pandemia de covid-19 estão a Bélgica, que regista mais mortos em relação à sua população, com 142 óbitos por 100.000 habitantes, seguida pelo Peru (109), Espanha (96) e Itália (90).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) declarou oficialmente um total de 86 512 casos (11 novos nas últimas 24 horas), sendo que 4634 pessoas morreram e 81 598 recuperaram.

Por regiões, a América Latina e as Caraíbas totalizavam até hoje (12:00 de Lisboa) 445.666 óbitos em 12.913.154 casos, a Europa 405.529 mortes (17.845.033 casos), os Estados Unidos e Canadá 278.034 mortes (13.603.135 casos), a Ásia 193.504 mortes (12.301.906 casos), o Médio Oriente 77.899 mortes (3.297.965 casos), África 51.501 mortes (2.158.814 casos) e Oceânia 941 mortes (30.285 casos).

Este balanço é feito a partir de dados recolhidos pelas delegações da agência francesa junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial da Saúde.

A AFP nota que devido a correções feitas pelas autoridades ou à publicação tardia dos dados, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.