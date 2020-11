Número de mortos com covid-19 alcança novo recorde em Portugal

© EPA/MARTIN DIVISEK

Foram registados mais 4935 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 82 pessoas morreram nas últimas 24 horas - um número recorde -, informou a Direção-Geral de Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 3103 e já totalizam 192 172 casos confirmados.

A região norte do país lidera com o maior número de óbitos nas últimas 24 horas, ao registar 44. Seguem-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 19, região centro, com 17, e o Alentejo com dois.

Regista-se também um novo máximo no número de doentes internados, que são 2785, mais 43 do que ontem, sendo que do total 391 (mais nove) estão nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, mais 3475 doentes foram dados como recuperados, totalizando agora 110 353. Contabilizam-se 78 716 casos ativos (mais 1378). Estão sob vigilância das autoridades de saúde 89 107 pessoas (mais 956).

© DGS