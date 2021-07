Número de mortos continua a subir. São 16. E mais 3622 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Morreram mais 16 pessoas (nove na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, duas no Algarve e uma no Centro) e há 3622 novos infetados com ​​​​​​​covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. A Grande Lisboa permanece a região do país com maior número de novos casos de infeção (1606), seguindo-se o Norte (1314), o Algarve (335), o Centro (218), o Alentejo (71), os Açores (45) e a Madeira (33).

Há menos sete internamentos hospitalares, num total de 860, e mais sete pessoas nos cuidados intensivos, somando agora 178 doentes graves, revela a DGS.

Estão ativos neste momento 52 988 casos (+841 nas últimas 24 horas) e as autoridades de saúde têm 81 377 contactos em vigilância (+1835).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 248 pessoas associadas à covid-19. Foram confirmados no total 943 244 casos de infeção e recuperaram 873 008 (+2765 desde ontem).

Segundo os dados atualizados ontem pela última vez, quarta-feira, 21 de julho, a incidência continua a subir, com 409 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 421,3 se excluirmos os Açores e a Madeira. Já o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), recua ligeiramente para 1,09 tanto a nível nacional como continental apenas.

