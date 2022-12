O Brasil abre as portas a CR7

Cristiano Ronaldo, jogador do Seleção Nacional de Futebol © EPA/ANTÓNIO COTRIM

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2022 • 07:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com a saída do Manchester United consumada, o ainda craque Cristiano Ronaldo estaria disposto a jogar em destinos fora da Europa, noticiaram jornais. O mundo árabe, pelo dinheiro ilimitado, encabeça a lista. Mas seguido de perto pelos EUA e pelo Brasil, países gigantes onde o português de 37 anos tem legiões de fãs.

No mais futebolizado desses destinos, o país pentacampeão mundial, a notícia caiu com estrondo nas redes sociais: adeptos suplicaram aos seus presidentes um esforço para contratar CR7.

Mas é viável? E é positivo? Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, clube sensação do país nos últimos anos, responde que sim, a ambas as perguntas. "Ele transcende o futebol, é uma das personalidades mais conhecidas do mundo inteiro. Além da questão desportiva, onde acredito que ele ainda tenha lenha para queimar, traz uma imagem sensacional de media, atração de patrocinadores, visibilidade da marca da camisa que ele for vestir, a presença dele lotaria os estádios em todos os jogos que disputasse, em todas as cidades que visitasse. Porém, certamente os valores envolvidos seriam muito grandes e poucos clubes no país têm condições para isso, ele deveria vir aliado a uma estratégia comercial".

Para o especialista em marketing desportivo, Fábio Wolff, as polémicas em que CR7 se envolveu, tanto no United como na seleção portuguesa, não beliscam a sua imagem. "São atitudes pontuais, a que ele deve prestar atenção para não as deixar estenderem, mas não podemos julgar a imagem de uma carreira inteira por um pequeno momento de instabilidade".

Armênio Neto, especialista em negócios no desporto e que também atua na intermediação entre marcas, clubes e jogadores, concorda. "Resultados em campo costumam se sobrepor a eventuais deslizes de comportamento, desde que não sejam graves, entrevistas mais ásperas fazem parte da vida de um atleta super exposto, só a recorrência pode prejudicar a relação com as marcas e os fãs".

"É o preço da fama, é o preço que se tem quando se torna uma figura pública como ele, todos nós sabemos que é ele um ser humano que também erra mas o cuidado deve ser redobrado e o carinho com os fãs deve ser ainda maior antes de qualquer atitude", acrescenta Renê Salviano, CEO da agência Heatmap, especialista em marketing desportivo, e ex-agente FIFA, com participação em transferências internacionais de atletas.