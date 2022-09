O carro mais vendido na Europa é fabricado em Portugal

Motor 24 05 Setembro, 2022 • 08:47 Partilhar este artigo Facebook

Com 19.130 unidades comercializadas durante o mês de julho de 2022, o Volkswagen T-Roc é agora o automóvel novo mais vendido na Europa, com um aumento de 15,1% face aos resultados do mesmo mês do ano passado.

O SUV compacto "made in" Palmela sucede ao Peugeot 208, que liderava a tabela de vendas nos últimos três meses.

O utilitário da marca do leão "caiu" em julho para o terceiro posto do "ranking", atrás do Dacia Sandero.

No total acumulado de vendas do ano, o Peugeot 208 mantém o estatuto de "best-seller", com 127.517 unidades.

Assim ficou arrumada a lista dos automóveis mais vendidos na Europa em julho de 2022, com Toyota e Renault fora do "top10"...

1- VW T-Roc (19.130 unidades)

2- Dacia Sandero (17.228)

3- Peugeot 208 (16.423)

4- Dacia Duster (15.601)

5- Toyota Yaris (15.407)

6- Hyundai Tucson (14.691)

7- VW Golf (14.631)

8- Opel Corsa (14.001)

9- VW Tiguan (13.770)

10- Kia Sportage (12.935)

11- Toyota Yaris Cross (12.460)

12- Peugeot 2008 (12.351)

13- Renault Captur (11.164)

14- Citroen C3 (11.052)

15- Skoda Octavia (10.703)

16- Fiat 500 (9.949)

17- Toyota Corolla/Corolla TS (9.506)

18- MINI One/Cooper (9.202)

19- VW T-Cross (8.800)

20- Fiat Panda (8.785)

21- Toyota C-HR (8.699)

22- Audi A3,S3 (8.553)

23- Nissan Qashqai (8.498)

24- Peugeot 308 (8.453)

25- Hyundai Kauai (8.429)

26- Toyota Aygo X (8.245)

27- Ford Kuga (8.055)

28- Opel Mokka (7.926)

29- VW Polo (7.660)

30- BMW Série 3 (7.474)

31- Ford Puma (7.383)

32- Renault Clio (7.171)

33- VW Taigo (6.998)

34- Skoda Fabia (6.937)

35- Dacia Jogger (6.885)

