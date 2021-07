"O cenário mais provável é o Sars-Cov-2 ter origem natural", reafirmam cientistas em carta

A teoria baseada na transmissão via animal aos humanos é mais uma vez reforçada depois de um estudo que analisou 47 mil animais que foram vendidos nos mercados de Wuhan dois anos e meio antes do deflagrar da pandemia.

Dinheiro Vivo 06 Julho, 2021 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um grupo de 24 especialistas de vários países (dos EUA à Alemanha) defende que, mesmo com as análises mais recentes, o vírus Sars-Cov-2 tem, muito provavelmente, origem natural. A posição é explicada numa nova carta (já tinha havido uma semelhante em fevereiro do ano passado) assinada pelos próprios e divulgada pelo The Lancet, uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo.

De acordo com estes especialistas da comunidade científica não há qualquer evidência sustentada que associe o início da pandemia a um incidente fabricado em laboratório e a mesma alerta que "alegações e conjeturas" não contribuem em nada para descobrir as origens do vírus. Ainda assim este é só visto como "o cenário mais provável", já que ainda não há provas suficientes para ter a certeza sobre a origem do vírus.

O artigo denuncia o surgimento de ideias falsas ou teorias da conspiração que ganharam força nos últimos tempos, especialmente nas redes sociais, sobre o assunto e deixa um aviso: "é altura de acabar com retóricas e dar luz à investigação científica se quisermos estar mais bem preparados para ultrapassar a próxima pandemia, comece ela quando e onde começar".

Porém, três dos cientistas que assinaram a primeira carta, publicada em fevereiro de 2020, não voltaram a colaborar neste novo documento publicado no The Lancet. Um deles é Bernard Roizman, um virologista na Universidade de Chicago que afirmou no início do ano que está agora convencido que a pandemia pode ter começado numa fuga inadvertida num laboratório. "Estou convencido que o vírus foi transportado para um laboratório, onde foi trabalhado e alguém descuidado libertou-o. Eles [China] não podem é admitir que alguém tenha feito algo tão ridículo", disse o especialista ao Wall Street Journal.

Enquanto para uns a fuga em laboratório é encarada como uma opção, outros especialistas reforçam que as análises recentes mostram que o mais provável é que o Sars-Cov-2 tenha sido transmitido por morcegos a humanos através de um segundo animal, ainda não identificado. Esta teoria foi apresentada recentemente com alguns dados concretos numa análise exaustiva aos 47 mil animais selvagens vendidos ilegalmente nos mercados de Wuhan nos dois anos e meio antes do início da pandemia.

Os especialistas admitem que pode demorar anos a ter a certeza científica sobre qual foi a origem do vírus (e, na verdade, ela pode até nem surgir).