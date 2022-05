O jogo mais valioso do mundo é já neste fim de semana

Brennan Johnson do Nottingham Forest. © AFP

No sábado, o mundo do futebol vai parar para ver o Liverpool-Real Madrid, a final da Liga dos Campeões disputada entre clubes cujos plantéis, somados, valem 1,6 mil milhões de euros e com prémio, para o vencedor, de 22 milhões de euros. No entanto, é no dia seguinte que se disputa o jogo mais valioso do planeta.

Esqueça por um momento Salah, Mané, Benzema e Vinícius Junior e concentre-se em Brennan Johnson, Brice Samba, Harry Toffolo e Jordan Rhodes, as estrelas de Nottingham Forest e Huddersfield Town, os dois clubes do segundo escalão de Inglaterra que lutam, na tarde de dia 29, pela última vaga na exclusiva Premier League do ano que vem - o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, e o Bournemouth, na qualidade de campeão e vice-campeão do Championship, como é chamada a segunda divisão inglesa por lá, já garantiram as suas vagas.

O triunfo nesse jogo, disputado em Wembley, com membros da família real britânica nos camarotes, pode valer 312 milhões de euros, segundo estudo da Deloitte de 2020. Ou seja, Liverpool e Real Madrid, milionários, não ficarão muito mais ricos, do ponto de vista meramente financeiro, se vencerem no sábado; para Forest e Huddersfield, entretanto, ganhar ou perder significa acertar ou errar a chave do euromilhões.

Para aquele número - 312 milhões de euros - contribuem os valores repartidos dos direitos televisivos, nacionais e internacionais, e outros lucros comerciais atrelados à participação na Premier League. Fora os prémios por mérito, isto é, o dinheiro que a organização distribui pelos clubes de acordo com a posição final alcançada. O número de patrocinadores - e o volume de investimento deles - também vai aumentar exponencialmente para Forest ou Huddersfield, os dois adversários na luta pelo golo decisivo - na luta, pela chave do euromilhões do futebol.