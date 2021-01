O melhor Vinho do Porto do mundo é este da Niepoort

Dinheiro Vivo 27 Janeiro, 2021 • 12:49 Partilhar este artigo Facebook

Em pleno Dia Internacional do Vinho do Porto, que se assinala esta quarta-feira, o Vintage 2017 da Niepoort foi considerado o melhor 'Vinho Fortificado do Mundo', no concurso Best Wine of The World.

190 mil profissionais e enófilos votaram, ao longo de três meses, em 20 675 vinhos de 115 países, para a plataforma Tastingbook.com, de origem finlandesa, que se descreve como o maior serviço de informações sobre vinhos do mundo. Receberam mais de três milhões de votos e apenas os 100 vinhos melhor classificados, organizados em seis categorias diferentes (Melhor Vinho Tinto, Melhor Vinho Branco, Melhor Vinho Rosé, Melhor Vinho Espumante, Melhor Champagne e Melhor Vinho Fortificado), disputaram as finais, que decorreram em dezembro de 2020.

Nas finais, os vinhos foram avaliados e classificados, pelo júri, duas vezes através de provas cegas. Foi na categoria 'Melhor Vinho Fortificado' que o Vintage Port 2017 da Niepoort foi distinguido, "um reconhecimento para a casa Niepoort, para o Douro e para Portugal", enaltecem em comunicado.

Quando o presidente da centenária Casa Niepoort, Dirk Niepoort, apresentou, este vinho em junho de 2019, qualificou-o como "o vinho do Porto mais perfeito" que já provara. O reconhecimento da qualidsade do Vintage 2017 já havia sido notada também pelo crítico de vinhos Robert Parker, com a atribuição de 100 pontos. "Agora, com mais esta distinção por parte do Best Wine of The World 2021, o Vintage 2017 ganha definitivamente um lugar na História - ao lado de outros grandes "vintages" da Niepoort como os de 1927, 1942, 1945, 1955 ou 1970", lê-se no comunicado.

"Equilíbrio, harmonia, concentração, qualidade de taninos e frescura são algumas das características associadas a este Vintage", descreve a Casa Niepoort. "Criado a partir de vinhas velhas, com idades entre os 60 e os 100 anos, no Cima Corgo, o Vintage 2017 é constituído por uvas de vinhas co-plantadas, pisadas a pé, em lagares de granito, com 100% de engaço. Esta crença na mistura de castas, como eram plantadas as videiras antigamente - e que permite sabores únicos e diferentes de "terroir" para "terroir" - é uma das apostas de longa data de Dirk Niepoort", conclui.

O Vintage 2017 da Niepoort custa cerca perto de 100 euros nas principais garrafeiras.