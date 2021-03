O que faz a task force que analisa o desconfinamento dos portugueses? Coordenadora explica

Psicóloga e investigadora Margarida Gaspar de Matos © Global Imagens

Margarida Gaspar de Matos é psicóloga e professora catedrática na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Agora é também a coordenadora da task force que o governo criou para estudar o comportamento dos portugueses face à pandemia, analisando desde já o desconfinamento que começou esta semana.

Nesta segunda parte do episódio especial do podcast Made in Tech dedicado à passagem de um ano de confinamentos no país falamos sobre os efeitos das restrições nos portugueses, na sua saúde mental e a forma como a tecnologia permitiu minimizar alguns dos efeitos.

Abordamos também o efeito da tecnologia - smartphones, tablets e computadores - nas crianças e se o vício é uma preocupação que deve haver numa altura em que após o segundo confinamento geral muitos pais em teletrabalho tiveram de lidar com maior presença de ecrãs na vida dos filhos.

Margarida Gaspar de Matos, defende que o objetivo da task force que vai estudar o comportamento dos portugueses com o início do desconfinamento, admite que, globalmente, a forma como os portugueses têm reagido à pandemia é bastante positiva.

