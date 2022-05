O que têm em comum a Pipoca Mais Doce, Wuant e Bumba na Fofinha?

Dinheiro Vivo 25 Maio, 2022 • 11:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Pipoca Mais Doce - o 'alter ego' criado por Ana Garcia Martins no seu blogue - continua a ser a influenciadora digital com maior notoriedade no País, segundo o estudo "Figuras Públicas e Digital Influencers", revelado esta quarta-feira pela Marktest. O youtuber Wuant (Filipe Morgado Borges) e a humorista Bumba na Fofinha (Mariana Cabral) completam o top3.

A Marketest voltou a questionar os portugueses sobre blogues, vlogs, bloguers ou youtubers que conhecem ou sobre os quais já ouviram falar. Mencionada em 31,1% das respostas espontâneas, A Pipoca Mais Doce volta a liiderar o ranking, seguindo-se Wuant, com 10,4%, e Bumba na Fofinha, com 7,6%. "Na comparação com a edição do ano passado deste estudo, Wuant ultrapassa assim Bumba na Fofinha no Top3 de influenciadores digitais com maior notoriedade espontânea", explica a Marktest em comunicado.

As figuras públicas mais influentes são?...

Neste estudo da Marktest, além da notoriedade espontânea, procura-se avaliar também a notoriedade de figuras públicas mediante a apresentação de uma lista.

"Apresentada uma lista de 40 nomes de influenciadores digitais aos inquiridos, A Pipoca Mais Doce foi novamente a personalidade que mais entrevistados neste estudo disseram conhecer, com 65,3% de notoriedade sugerida", avança a Marktest. "Mas neste critério surge uma novidade: Luís Franco-Bastos subiu à segunda posição, com 45,5% de notoriedade sugerida, e Bumba na Fofinha (Mariana Cabral) manteve a terceira posição, com 43,9%."

Já no que toca à empatia dos portugueses com figuras públicas - outro indicador do estudo -, Guilherme Cabral foi o influenciador que obteve o melhor resultado, com 7,11 pontos (numa escala de 1 a 10), entre os inquiridos que referiram conhecê-lo. O top3 fecha com Guilherme Duarte (Por Falar Noutra Coisa) e Guilherme Geirinhas, com 7,04 e 6,74, respetivamente.

Como interagem os portugueses com blogues, vlogs e youtubers

"O estudo da Marktest tentou também aprofundar a relação dos portugueses com blogues, vlogs e youtubers e constatou que a interação mais frequente é gostar ou classificar os posts e vídeos dos influenciadores, indicado por 58,6% dos seguidores. A subscrição de atualizações e o reenvio de posts ou vídeos para os seus contactos são as outras interações mais frequentes", revela ainda o inquérito.

Os inquiridos foram ainda questionados sobre qual a importância que atribuem aos comentários ou opiniões sobre uma determinada marca ou produto em blogues ou vlogs. "O valor médio registado foi de 6,12 numa escala de 1 a 10, o que confirma a importância destas plataformas para as estratégias das marcas. O estudo também revela, de resto, que a opinião dos influenciadores para as opções de compra dos inquiridos foi classificada com um índice de 5,99, o que corrobora também a sua importância para os anunciantes."