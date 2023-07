O regresso do jogo 39

Riyad Mahrez, do Manchester City, com a taça da Premier League. © AFP

E se além das 38 jornadas da Premier League fosse disputada mais uma? Nesse caso, por que não nos Estados Unidos? A ideia, de Phil Murphy, governador de New Jersey, pode parecer interessante para uns, maluca para outros mas há uma coisa que ela não é: original.

Richard Scudamore já a tivera em 2010. Na altura, o então CEO da Premier League quis fazer uma jornada extra disputada em cinco lugares diferentes do mundo, incluindo, claro, os EUA, em diferentes fusos horários, com transmissões televisivas non stop.

Os clubes da Premier League ainda estudaram a ideia mas rejeitaram-na, em bloco, porque só tinha em conta o fator financeiro, não o fator desportivo.

Agora, Phil Murphy acredita que há ainda mais mercado para uma jornada extra do campeonato inglês, que à partida comporta 38 rondas (porque os 20 clubes jogam com os demais uma vez em casa e outra fora), a ser disputada em solo americano.

O objetivo do "game 39" seria, além de gerar receitas para os clubes e para as sedes, promover desde logo o MetLife Stadium, em New Jersey, como palco da final do Mundial 2026 a ser realizado nos EUA (e no Canadá e no México).

Murphy usou como exemplo os 82 mil espetadores, americanos e outros, que encheram as bancadas do MetLife no particular entre Manchester United e Arsenal da semana passada. E ainda o jogo de futebol americano entre New England Patriots e Indianapolis Colts, marcado para novembro em Frankfurt, para o qual 700 mil adeptos já procuraram bilhete. O governador vê, portanto, interesse crescente nos dois tipos de futebol, de um lado e do outro do Atlântico.

Mas e que jogos se disputariam nessa jornada 39, uma vez que as 38 já esgotam desportivamente a liga? Seria quem contra quem? Na parte futebolística Murphy não pensou porque o que o move é o lucro, e nada além disso.

Mas como no tal Mundial 2026 que New Jersey quer abrir a FIFA permitiu 48 seleções, em vez de 32, para gerar, seguramente, mais dinheiro mas, seguramente, pior futebol, quem sabe a ideia, desta vez, prospere.