O Top 10 dos filmes e séries mais populares em Portugal no arranque de setembro

A plataforma alemã JustWatch, que permite a pesquisa de conteúdos em diversos serviços de streaming legais como Netflix, HBO, Disney+ ou Amazon Prime, que conta já com mais de 80 mil utilizadores em Portugal, divulgou a lista dos filmes e séries mais procurados pelos portugueses durante a semana de 30 de agosto a 6 de setembro.

No Top10 dos filmes, "Cinderela", com Camila Cabello, da Amazon Prime, ocupa o primeiro lugar, seguindo-se "Logan", com Hugh Jackman, da Disney+. Em terceiro, "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva", em quarto "Homem Aranha: Longe de Casa", em quinto "O Esquadrão Suicida", em sexto "Homem Aranha: Regresso a Casa", em sétimo "Submersos", em oitavo "Uma Miúda com Potencial", em nono "Homem-Aranha 2" e em décimo "Containment".

Já em relação às séries, segundo o motor de busca JustWatch, "A Casa de Papel" liderou. A primeira parte da quinta e última temporada da série da Netflix estreou na sexta-feira, 3 de setembro.

"Only Murders in the Building" ocupa a segunda posição do Top10 das séries mais vistas em Portugal. Em terceiro "Doctor Who", em quarto "Histórias de Terror Americana", em quinto "The Walking Dead", em sexto "Twin Peaks", em sétimo "Nine Perfect Strangers", em oitavo "What We Do in The Shadows", em nono "Titans" e em décimo "Clickbait".

O motor de busca, com já mais de 12 milhões de utilizadores mensais europeus e 80 mil só em Portugal, oferece ainda ao utilizador acesso a novos lançamentos e uma avaliação feita pela própria JustWatch, bem como o rating da conceituada IMDb, em todos os conteúdos disponibilizados.

Confira em baixo as listas completas com o Top 10 Streaming Charts de filmes e séries em Portugal.