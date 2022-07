O truque para tirar todo o calor do carro num minuto

Motor 24 11 Julho, 2022 • 17:18 Partilhar este artigo Facebook

Não é, provavelmente, a solução milagrosa de que necessita quando os termómetros sobem acima dos 40 graus (não as há, sem o recurso aos préstimos do ar condicionado a funcionar na sua plenitude!). Mas o truque é simples e funciona para expulsar o ar quente do habitáculo, primeiro passo para conseguir uma temperatura amena a bordo do automóvel.

Convém recordar que, vários estudos provam que conduzir com uma temperatura superior a 35 graus no habitáculo afeta os níveis de concentração e stress, a perceção e a capacidade de reagir em situações de emergência - o efeito pode ser similar a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 gr/litro.

Ou seja, manter o carro fresco é uma questão de comodidade e conforto, mas também de segurança.

Existem várias técnicas, uma delas, bem curiosa, levada a cabo por um professor japonês. O truque é simples: antes de colocar-se ao volante do automóvel que esteve durante várias horas estacionado ao sol, abra a janela da porta do passageiro dianteiro (e apenas esta!). De seguida, realizando movimentos enérgicos, abra e feche essa porta vária vezes, da forma mais rápida que conseguir. Assim, vai estar a ventilar de forma acelerada o habitáculo e a reduzir uns quantos graus a temperatura no interior do veículo sem ter de ativar previamente o sistema de ar acondicionado.

Num teste realizado, a solução foi repetida por cinco vezes, que parece ser suficiente para baixar a temperatura do interior em cerca de 8ºC, um valor já respeitável e que pode fazer grande diferença na hora de pegar no volante nos meses de verão.

Carro fresco sem gastar combustível

Mas há mais truques simples e baratos para manter o carro fresco sem ar condicionado com este truque simples e barato.

Idealmente, a bordo do seu automóvel a temperatura deve ser inferior a 22 ºC, pelo que nos dias escaldantes não hesite em recorrer ao velho truque da pala solar no vidro dianteiro do carro. De acordo com uma investigação conjunta entre o RACC e o Automóvel Clube da Suíça, este simples acessório anula a absorção e o efeito multiplicador do calor pela superfície vidrada, podendo tornar o interior do carro pelo menos 11ºC mais fresco.

No caso de não ser fã das palas solares que se aplicam no vidro dianteiro, o desagradável efeito escaldão nas pernas pode ser combatido colocando uma manta dobrada em cima do assento. Será nela que irá incidir a luz e concentrar-se o calor. Quando a retirar, o assento do banco do seu carro estará mais fresco.

Quando estacionar o seu automóvel desprotegido ao sol tenha atenção à posição do volante. É importante que o gire as vezes necessárias para que a parte superior do aro fique agora voltada para baixo, à sombra. Quando voltar a alinhar as rodas para retomar a marcha esta zona de contacto não estará a ferver. As suas mãos agradecem.

Ar condicionado, mas funcionar a 100%

É, sem dúvida, a fórmula mais eficaz para baixar a temperatura ambiente a bordo. Mas perceba que para o ar condicionado trabalhar a 100% precisa de cuidados e de manutenção regulares. Os líquidos refrigerantes do ar escapam-se pelos tubos de borracha, perdendo-se, em média por ano, cerca de 15 por cento. E quando o nível do fluído desce, atingindo metade da capacidade do reservatório, o compressor deixa de ser lubrificado corretamente, aquece demasiado e avaria-se. Um compressor novo custa mais de 1000 euros.

Para prevenir avarias dispendiosas, deve verificar-se, de dois em dois anos, a quantidade de líquido refrigerante no sistema. Além disso, nessas ocasiões substitui-se o cartucho do secador, sujeito a desgaste constante.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt