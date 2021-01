O "vórtex polar" está a dividir-se e a Europa pode esperar frio extremo

Dinheiro Vivo 06 Janeiro, 2021 • 18:49 Partilhar este artigo Facebook

Um aquecimento estratosférico repentino está a provocar esta separação na corrente de ventos que durante o inverno mantém o ar frio extremo confinado ao Pólo Norte.

A informação é avançada pelo Washington Post onde explicam que este fenómeno atmosférico se regista quando a corrente de ventos, que circula na estratosfera de oeste para leste - sentido contrário aos ponteiros do relógio -, enfraquece e "quebra". Assim, este acontecimento faz com que o ar frio desça para latitudes mais baixas, enquanto o ar quente sobe até às regiões polares.

Especialistas afirmam ainda que as repercussões deste fenómeno se podem fazer sentir durante semanas, ou até meses, no Hemisfério Norte.

A última vez que se registou uma situação igual foi no inverno de 2014, e os Estados Unidos viveram uma vaga de frio particularmente severa, contabilizando mesmo várias vítimas mortais.

Ricardo Tavares, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica entretanto à Executive Digest que esta separação do vórtex polar "vai trazer uma massa de ar bastante mais fria essencialmente no Norte da Europa, já a partir de dia 7 de janeiro".

Relativamente à situação de Portugal face a esta vaga, o meteorologista afirma ainda que "não há assim uma diferença substancial em relação ao frio dos últimos tempos, (a massa de ar) poderá ser ligeiramente mais fria, mas já não vai chegar com a mesma intensidade".