Obrigatoriedade da vacina da Covid-19 é “decisão que ainda não está fechada”

Durante a conferência de imprensa da DGS esta sexta-feira, Graça Freitas detalhou que as autoridades não têm ainda uma decisão tomada sobre a possível obrigatoriedade da vacina para a covid-19, no momento em que se sabe que Portugal irá receber 6,9 milhões de doses, num investimento de 20 milhões de euros.

A diretora-geral da Saúde avançou que “que a decisão ainda não está fechada” mas que a obrigatoriedade de administração da vacina é permitida pela legislação portuguesa. “A legislação permite que, numa situação de pandemia e para defesa da saúde pública, uma vacina possa ser obrigatória mas, mais uma vez, creio que esta decisão também terá de depender de uma análise profunda da sociedade e não só do setor da saúde.”

Além disso, Graça Freitas destaca também a necessidade de tal decisão ser tomada com informação fundamentada. “Mais uma vez, creio que esta decisão também terá de depender das características da vacina. Se for de facto muitíssimo eficaz e o valor acrescentado para a saúde pública for muito grande, poderá ser adotada uma metodologia de obrigatoriedade de vacinação. Se tiver grau de eficácia menor e valor para a saúde pública seja menor poderá ser adotada outra opção.”

“Há que saber características da vacina, eficácia e segurança para com maturidade tomar essa decisão”, sublinhou Graça Freitas.

Além do tema da obrigatoriedade ou não da vacina, a DGS detalhou ainda que haverá prioridade na vacinação dos grupos vulneráveis, profissionais de saúde e cuidadores.

No final do ano, chegarão 690 mil doses a Portugal, explicou António Sales, secretário de Estado da Saúde, classificando a vacina como “uma luz que se começa a avistar ao fundo do túnel”.

Os dados revelados pela DGS esta sexta-feira dão conta de mais quatro mortes e 219 novos casos em 24 horas. No total, o número de infetados em Portugal atingiu os 55 211 infetados. O vírus já causou 1 792 mortes.