Deputada não inscrita Cristina Rodrigues © José Sena Goulão/LUSA

Lusa 26 Outubro, 2020 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O anúncio foi feito em comunicado pela antiga deputada do PAN.

O debate do Orçamento do Estado para 2021 no está agendado para terça-feira e quarta-feira no parlamento, sendo votado, na generalidade, no último dia.