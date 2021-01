Oeiras investe 300 mil euros em equipamento tecnológico para garantir ensino à distância

Exemplos de teletrabalho (ou trabalho remoto) e de ensino remoto em Portugal em tempos de pandemia. © Lusa

O Município de Oeiras vai investir mais de 300 mil euros na aquisição de equipamento e ferramentas tecnológicas para preparar as escolas do concelho para um cenário de ensino à distância.

Deste montante, cem mil euros estarão destinados à "aquisição de diversos equipamentos tecnológicos (computadores, tablets e webcams) para ceder a professores e alunos mais vulneráveis, garantindo-se que todos terão equipamentos para assistir às aulas a distância", explica o município.

Já outros 110 mil euros serão investidos em equipamentos de acesso à internet (routers e wifi), para professores e alunos sem acesso à mesma, permitindo, assim, que todos possam participar num sistema de aulas síncronas.

Esta ainda previsto um investimento de 92 mil euros, é indicado, para "reativar as duas linhas e equipas de suporte para professores, alunos e pais; introduzir um suporte para configuração dos equipamentos tecnológicos cedidos pelo Ministério da Educação, no âmbito do programa "Escola Digital", e continuar a disponibilizar, aos cerca de 2 mil professores do concelho, as licenças para utilização da plataforma, que permitirá a realização de aulas síncronas, através da aplicação Cisco WebEX, oferecendo todas as garantias e requisitos que consideramos fundamentais para o ensino a distância: Segurança, Privacidade (dos dados pessoais dos alunos), Universalidade, Usabilidade e Estabilidade."

Após a interrupção das aulas, decretada a 21 de janeiro, e "prevendo-se a grande probabilidade de o regresso ser em regime a distância", o município de Oeiras prepara-se para responder às necessidades identificadas pelos Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada (AE/ENA), a fim de não faltarem equipamentos tecnológicos para professores e alunos vulneráveis.

Nas escolas de Oeiras, existem 3431 alunos beneficiários de Ação Social Escolar (ASE). Neste momento as escolas já receberam 2413 kits "Escola Digital".