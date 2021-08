Oficial: Manchester United confirma contratação de Cristiano Ronaldo

DN 27 Agosto, 2021 • 17:04 Partilhar este artigo Facebook

Cristiano Ronaldo foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Manchester United, que confirmou a contratação do jogador português nas redes sociais.

"O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, sujeito a acordo de termos pessoais, visto e médico. Cristiano, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ganhou até agora mais de 30 troféus importantes durante a sua carreira, incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões da UEFA, quatro Mundiais de Clubes da FIFA, um total de sete campeonatos em Inglaterra, Espanha e Itália, e o Campeonato Europeu por Portugal. Na sua primeira passagem pelo Manchester United, marcou 118 golos em 292 jogos. Todos no clube estão ansiosos para receber Cristiano novamente em Manchester", escreveram os red devils no seu portal oficial.

A transferência de Cristiano Ronaldo para o rival Manchester City era dada como certa pela imprensa internacional, mas as negociações sofreram um revés e, afinal, o internacional português regressa ao Manchester United, clube que representou entre 2003 e 2009.

Segundo a BBC e a Sky Sports, os citizens terão desistido da contratação de CR7 depois de analisarem a proposta apresentada pelo empresário Jorge Mendes.

Ao declinar a aquisição do jogador de 36 anos, os campeões ingleses estenderam a passadeira ao grande rival, o Manchester United, que já terão apresentado uma proposta ao futebolista, que por volta das 16.00 aterrou em Lisboa, onde deverá fazer testes médicos.

Em declarações aos jornalistas na chegada a Portugal, CR7 confirmou que está de saída da Juventus e abordou o seu futuro: "Vão saber daqui a uma hora."

Durante a manhã, o treinador da Juventus, clube ao qual o português ainda pertence, revelou que o madeirense pediu para deixar o emblema de Turim. "Ontem, Cristiano Ronaldo comunicou-me que não tem intenção de ficar na Juventus", disse Massimiliano Allegri, durante a conferência de imprensa de antecipação do jogo Juve-Empoli.

Na mesma conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Empoli, para a segunda jornada da Liga italiana, Allegri confirmou que o avançado português "despediu-se hoje do balneário".

"Não estou dececionado com o Cristiano. Quer deixar-nos depois de três anos. Faz parte da vida", frisou o treinador.

O jogador português esteve esta sexta-feira no centro de treinos da Juventus, para se despedir dos colegas de equipa, tendo saído 40 minutos depois, falhando assim a sessão de treino, avança o jornal Gazzetta dello Sport.

Cristiano Ronaldo começou no banco no domingo na visita à Udinese, na primeira jornada da Liga italiana, e na quarta-feira abandonou o treino acompanhado por um elemento da equipa técnica, com queixas num dos braços, após choque com o brasileiro Alex Sandro.

O astro luso chegou a Turim na época de 2018-19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada.

em atualização