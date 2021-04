OMT e Facebook associam-se para promover marketing digital no turismo

Facebook © Unsplash

A Organização Mundial do Turismo (OMT) e o Facebook formaram uma parceria para apoiar os países membros da associação a aproveitar o potencial do marketing digital, com vista à reabrirem portas aos turistas de forma segura.

"Uma vez que o turismo está a começar a despertar em algumas partes do mundo, foram realizadas algumas sessões, em conjunto com o Facebook, para oferecer uma variedade de conhecimentos importantes e explicar que o uso eficaz do marketing digital pode ajudar os destinos a obter uma vantagem competitiva nos meses difíceis que têm pela frente", afirmou a OMT, em comunicado.

Segundo a autoridade turística com sede em Madrid, foram realizadas, até ao momento, três sessões de formação - em espanhol, francês e inglês - que contaram com participantes de 30 países.

"As sessões concentraram-se em dar uma visão interna da comunicação no Facebook e Instagram e analisar as melhores práticas", explicou a OMT, acrescentando que os participantes ficaram a conhecer uma visão geral das ferramentas digitais, bem como dicas para comunicar com o seu público por diversos meios, incluindo Messenger e WhatsApp.

Adicionalmente, as sessões de formação abordam ainda a importância das métricas e outras ferramentas úteis para medir o sucesso das campanhas de marketing digital e o papel da publicidade e da criatividade para alcançar novos públicos.

O impacto da pandemia da covid-19 no turismo mundial continua em 2021, com dados que mostram uma queda homóloga de 87% das chegadas de turistas internacionais em janeiro, conforme anunciou a OMT, no final de março.

Num comunicado divulgado na altura, a OMT (United Nations World Tourism Organization, UNWTO) sublinhou que as perspetivas para o resto do ano continuam incertas e pede "uma maior coordenação entre países no que diz respeito a protocolos de viagem que permitam a reativação segura do turismo e evite mais outro ano de enormes perdas para o setor".