Quantos casos de Covid-19 há em cada concelho? Lisboa lidera

Lisboa é o concelho no País com mais casos confirmados, são já 546. Seguem-se o Porto com 505, Vila Nova de Gaia com 387, Gondomar com 337, Maia com 328, Matosinhos com 303, Braga com 245, Valongo com 233, Ovar com 194, Sintra com 192, Coimbra com 164, Santa Maria da Feira com 162, Cascais com 134, Vila Real com 124 e Loures com 101. Estes são os 15 concelhos que registam mais de 100 casos de infeção confirmados.

A região Norte continua a ser a mais fustigada, com 4910 casos de infeção (95 óbitos). Seguem-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1998 casos confirmados (38 óbitos), o centro com 1043 (52 óbitos), Algarve com 146 (2 óbitos), Alentejo com 54 casos confirmados, 52 nos Açores e 48 na Madeira.

Veja abaixo a lista completa concelho a concelho. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados, informa a DGS.

Veja o Mapa interativo que mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Já há 187 mortos e 8251 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). São mais 808 doentes infetados e 27 óbitos em 24 horas.

