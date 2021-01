Elsa Araújo Rodrigues 29 Janeiro, 2021 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

O telemóvel, a agenda, um livro, uma árvore de madeira e uma cadeira são as cinco coisas sem as quais Margarida Balseiro Lopes não conseguiria viver. A deputada do PSD destaca dois objetos artesanais - uma árvore feita pelo pai e uma cadeira construída com colegas de trabalho - como dois objetos que vê diariamente e que a ajudam a não esquecer as suas origens. Veja o vídeo.