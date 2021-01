Elsa Araújo Rodrigues 22 Janeiro, 2021 • 22:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um balão de S. João, um brinquedo dos filhos, uma bola de hurling, o cartão de sócio do FC Porto e uma garrafa de vinho são as as cinco coisas sem as quais Pedro Marques Lopes não conseguiria viver. O comentador afirma que os objetos desempenham um papel importante no processo de recordar familiares e amigos. Veja o vídeo.