Elsa Araújo Rodrigues 05 Fevereiro, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma arma de caça submarina, a prancha de surf, o livro "O velho e o mar", o microscópio e os AirPods são as cinco coisas sem as quais Pedro Simas não conseguiria viver. O virologista destaca a caça submarina e a prática do surf como duas atividades que refletem a sua paixão pelo mar e explica como a relação com a ciência ajudou a moldar a sua personalidade.