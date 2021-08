Os melhores e piores países para visitar em plena pandemia

Em 1º lugar, a Noruega, com cerca de 60% da população imunizada, conseguiu manter a mortalidade a níveis residuais e abrir as suas fronteiras a turistas vacinados.

Num curto período de tempo, a altamente transmissível variante delta veio trocar as voltas a muitos países que tinham quase como garantido o controlo da situação pandémica. Foi o caso da Nova Zelândia, que rapidamente passou de uma das nações com as medidas menos restritivas no combate à covid-19 para um confinamento geral, no início da semana passada, depois de identificar a primeira infeção local de covid-19 em seis meses. Este país, que durante mais tempo ocupou o 1º lugar do ranking de resiliência à covid-19 da Bloomberg, caiu 26 posições em julho, face ao mês anterior, para 29º lugar.

Segundo o ranking, que desde novembro divulga mensalmente os países que melhor conseguem conter a propagação do vírus, com os menores impactos sociais e económicos -- e que por isso são também mais seguros para onde se viajar --, é a Noruega que ocupa a primeira posição. Seguem-se os Países Baixos e a Finlândia, devido às altas percentagens de população vacinada, ao menor número de mortes registadas e à retoma do setor turístico, justifica a Bloomberg.

É a Europa que neste momento mais está a resistir à variante delta, preenchendo nove dos dez primeiros lugares na lista (ver mais abaixo), depois de apostar sobretudo na vacinação e na reabertura das atividades económicas tendo em conta a percentagem da população inoculada. Há, porém, a exceção da Singapura, que aparece em oitavo lugar, já que conseguiu vacinar cerca de 77% da sua população. Por sua vez, Espanha ficou na 10ª posição, enquanto Portugal está mais abaixo, no 28º lugar.

Por outro lado, os Estados Unidos e Israel, outrora líderes na inoculação durante a primavera e no início do verão, veem agora os seus esforços ir por água abaixo com um novo pico de infeções, por causa da variante delta, e um aumento do número de internamentos de não vacinados.

Mesmo em países com medidas mais restritivas, como o Japão, Coreia do Sul, China e Vietname, os governos depararam-se com uma outra vaga de casos de covid-19 com a entrada da nova variante.

No fim da lista, encontramos sobretudo economias do sul da Ásia, uma região que é agora considerada como o novo epicentro da pandemia, registando ainda os valores mais elevados de mortalidade associados à infeção. Tailândia, Vietname, Indonésia, Filipinas e Malásia, respetivamente, correspondem a alguns dos países mais pobres, com ritmos de vacinação bastante inferiores aos da média mundial.

Eis o ranking:

1. Noruega (mantém a posição face ao mês anterior);

2. Países Baixos (subida de 12 posições);

3. Finlândia (subiu 4 lugares);

4. Irlanda (Subiu 4);

5. Áustria (subiu 1);

6. Bélgica (subiu 4);

7. Alemanha (subiu 5);

8. Singapura (subiu 3);

9. Suíça (desceu 7 posições);

10. Espanha (subiu 10);

(...) 28. Portugal (subiu 3).

Na lista dos 10 piores estão:

43. Paquistão (subiu 2 lugares no ranking);

44. Bangladesh (subiu 4);

45. Iraque (desceu 2);

46. África do Sul (subiu 5);

47. Argentina (subiu 3);

48. Irão (desceu 1);

49. Tailândia (menos 8);

50. Vietname (menos 4);

51. Indonésia (subiu 2);

52. Filipinas (menos 3);

53. Malásia (menos 1).

Vacinas não chegam a todos de igual forma

De facto, segundo a Bloomberg, os países subdesenvolvidos ainda só conseguiram vacinar cerca de 2% da população, enquanto as restantes nações já chegam a níveis de inoculação de 75%.

A injustiça na distribuição de vacinas é um assunto que está na ordem do dia, levantando-se novas discussões principalmente depois de alguns países terem começado a ponderar a aplicação de uma terceira dose, o que para a Organização Mundial de Saúde (OMS) levanta problemas morais.

"A injustiça sob as vacinas é uma vergonha para toda a humanidade e, se não for resolvida, o estágio mais grave e agudo da pandemia continuará durante anos, quando podia estar terminada numa questão de meses", afirmou este mês Tedros Ghebreyesus, Diretor Geral da OMS, apelando que as doses extra sejam doadas aos países com menores taxas de inoculação.

Sem se poder prever ainda o impacto que a variante delta poderá ter na situação pandémica mundial, o ranking salienta o exemplo otimista holandês, que subiu 12 lugares em agosto, apesar de ter registado igualmente um aumento do número de infeções, mas sem que a nova variante tenha provocado mais mortes ou confinamentos.

Mais de 214,5 milhões já foram infetados em todo o mundo

Mais de 214 500 660 infetados com o novo coronavírus foram diagnosticados no mundo desde que a doença foi identificada em dezembro de 2019 na China, segundo um balanço da AFP até às 10h00 TMG (11h00 em Lisboa) desta sexta-feira.

A pandemia da covid-19 causou pelo menos 4 472 486 mortos em todo o mundo no mesmo período, indica o mesmo balanço da agência France-Presse. A grande maioria dos doentes recupera, mas uma parte ainda mal avaliada continua com sintomas durante semanas ou até meses.

Nas últimas 24 horas foram registados 10 907 mortos e 713 070 casos em todo o mundo. Os países com maior número de mortos foram os Estados Unidos com 1238 novos óbitos, o Brasil (920) e o México (835).