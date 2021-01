Os pontos essenciais das novas medidas anunciadas por António Costa

António Costa, primeiro-ministro © EPA/MIGUEL A. LOPES

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ao início da tarde desta quinta-feira as novas medidas do confinamento, como o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino. Os ATL e as creches também fecham.

O período de interrupção será de 15 dias e poderá ser compensado com o ajustamento do calendário de férias ou a extensão do período letivo para lá do final do ano previsto. Já as universidades avaliam caso a caso o período de avaliação que está a decorrer.

Desta vez, não haverá ensino à distância como aconteceu no confinamento de março e abril do ano passado

Os pais que ficarem em casa com os filhos até aos 12 anos vão receber 66% do vencimento, tal como aconteceu no anterior confinamento geral. As faltas dos pais também estão justificadas.

As Lojas do Cidadão também fecham portas e o atendimento nos serviços públicos só por marcação. Os tribunais também vão encerrar portas, exceto nos casos urgentes.