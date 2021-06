Pagamentos em atraso no Estado ascendem a 718 milhões no final de maio

© EPA/KENZO TRIBOUILLARD

Na comparação com o valor observado no final de abril, os pagamentos em atraso registaram também um aumento de 82,7 milhões de euros, segundo adianta a Síntese de Execução Orçamental divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

No final de abril, os pagamentos em atraso totalizavam 654,7 milhões de euros, superando em 173,2 milhões de euros o valor verificado no final do primeiro quadrimestre de 2020.

Para a subida homóloga, contribuíram, sobretudo, os Hospitais EPE, que registaram um aumento de 353,5 milhões de euros, indica a DGO, sendo aquela "atenuado pela diminuição de 27 milhões de euros na Administração Regional e de 9,3 milhões de euros nas Empresas Públicas Reclassificadas".

Relativamente à variação mensal, o maior contributo verificou-se nos Hospitais EPE com um aumento de 90,3 milhões de euros.

A execução orçamental até maio dá conta de um agravamento homólogo do défice das contas públicas em 1.895 milhões de euros, para um total de 5.401 milhões de euros, explicado pelos efeitos da pandemia.