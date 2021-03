País começa a desconfinar. Saiba o que pode voltar a fazer já amanhã

Crianças voltam às creches e escolas até ao primeiro ciclo. © Pixabay

Depois de dois meses de confinamento, o país começa a reabrir, a "conta-gotas", como disse o primeiro-ministro quando anunciou o plano de desconfinamento na passada quinta-feira. O que muda a partir desta segunda?

- O dia de amanhã será de alívio para os pais trabalhadores, com a abertura das creches e regresso das crianças que frequentam o primeiro ciclo às escolas. Também podem abrir os ATL e centros de estudo que prestam apoio a estas crianças e alunos.

- As lojas que não vendem bens essenciais, como os cafés e as lojas de roupa, podem voltar a vender ao postigo, como estava previsto antes do endurecimento das medidas. Ou seja, pode ir buscar um café, não pode é permanecer à porta.

- Já será possível comprar bebidas em take-away. Até agora, por exemplo, se fosse a um restaurante buscar comida, não podia trazer bebidas.

- As livrarias, estabelecimentos de comércio automóvel e de velocípedes, e as imobiliárias podem reabrir.

- Já será possível ir ao barbeiro, cabeleireiro, esteticista e usufruir de outros serviços "similares", mas tem de marcar previamente.

- Abrem também as bibliotecas e arquivos.

- Agora poderá ir a um jardim e sentar-se no banco, a não ser que a câmara municipal do seu concelho o proíba.

- Também é levantada a proibição das deslocações para fora do território continental por parte de cidadãos portugueses.

Se está em teletrabalho assim deverá continuar esta segunda-feira. Mantém-se a obrigatoriedade de trabalho à distância, sempre que possível. E no próximo fim de semana continuará a não poder sair do seu concelho.