Pais devem optar por horários de teletrabalho desencontrados anti-conflitos

A pediatra Maria do Céu Machado defendeu hoje horários de teletrabalho desencontrados para os casais que cuidam dos filhos em casa por causa da covid-19, para evitar que fiquem angustiados e se sintam frustrados como pais e profissionais.

“Os dois a trabalhar no computador e as crianças aos berros é que não”, afirmou, numa videoconferência promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, no âmbito do ciclo de conversas digitais “O país que se segue”.

Não sendo possível um dos progenitores deixar de trabalhar ou passar a trabalhar a tempo parcial, Maria do Céu Machado advogou, como alternativa, que o casal opte por trabalhar em “horários desfasados”, para evitar a ansiedade e o sentimento de “dupla frustração” no cumprimento dos seus deveres como pais e como profissionais.

“Tratar de crianças pequenas e responder às solicitações do trabalho dá angústia, a de ser um péssimo pai ou mãe e a de serem péssimos no trabalho por não responderem às solicitações do patrão, da empresa…”, sustentou Maria do Céu Machado, na videoconferência em que foi a única participante e que teve como tema as “Crianças e adolescentes fechados em casa”.

Por causa da pandemia da covid-19, Portugal tem as creches e escolas fechadas, com o ensino a fazer-se à distância, e generalizou o recurso ao teletrabalho.

Maria do Céu Machado admite que o confinamento em casa intensifica também a ligação entre pais e filhos, mas também gera conflitos, que “servem para aumentar a resiliência e a maturidade”.

É preciso “respeitar o espaço” de cada um e manter rotinas semanais, envolvendo pais e filhos na “construção destas rotinas”, diz Maria do Céu Machado, admitindo que os conflitos “servem para aumentar a resiliência e a maturidade”, desde que pais e filhos “consigam dialogar e fazer qualquer coisa juntos”.

Já sobre o risco do agravamento da obesidade e dos problemas mentais entre crianças e adolescentes: “Os pais têm de estar muito atentos a alterações, a transformações no estado de humor”. Estas alterações, se forem persistentes, podem ser sinais de problemas de saúde mental e começam a manifestar-se nas crianças entre os 5 e os 10 anos. A especialista deu o exemplo da depressão e da bipolaridade.

Sobre a obesidade, a pediatra sugeriu que os pais tenham “mais cuidados com a alimentação” e promovam o “exercício físico em família”, em casa ou no exterior, numa saída à rua para “dar uma volta” já que “é fácil” deixar de fazer exercício e uma alimentação desregrada numa vida sempre em casa.