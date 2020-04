País “fecha” à meia-noite até dia 13. Circulação limitada e aeroportos fechados

A partir das 00h00 desta quinta-feira até às 24h00 de segunda-feira, dia 13 de abril, estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência e os aeroportos nacionais ficam encerrados.

É o período mais apertado de controlo no âmbito da renovação do estado de emergência decretado no dia 02 de abril e que permanece até às 24h00 do dia 17 de abril, abrangendo o período da Páscoa considerado mais delicado pelas autoridades devido às deslocações para visita de familiares.

As regras são mais apertadas do que no restante período do estado de emergência e a ideia é travar um potencial aumento do contágio da doença. Nas limitações referentes ao período da Páscoa, o Governo determinou que “os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência habitual, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa”.

A restrição “não se aplica” a quem esteja no “desempenho das atividades profissionais admitidas pelo decreto” e mesmo estes trabalhadores “devem circular munidos de uma declaração da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho das respetivas atividades profissionais”.

No mesmo período, “não são permitidos os voos comerciais de passageiros de e para os aeroportos nacionais, sem prejuízo de aterragens de emergência, voos humanitários ou para efeitos de repatriamento” e ainda de natureza militar.

Terminais, praças, jardins, praias. Nada escapa

A PSP e a GNR prometem “tolerância zero” neste período de maior aperto das regras do estado de emergência. A operação “Páscoa em Casa” arranca às 00h00 de dia 09 de abril e termina às 24h00 do dia 13 de abril.

As duas forças de segurança vão estar atentas sobretudo às deslocações. Em causa estarão “os acessos ao interior centro e norte, Serra da Estrela e Algarve”, avançou esta quarta-feira o diretor de operações da GNR, o coronel Vítor Rodrigues, numa conferência conjunta com a PSP.

“Vamos ter toda uma malha, um conjunto de dispositivo que vai fazer tudo para ‘fechar’ a circulação. Neste período a GNR e a PSP vamos fechar a malha rodoviária. É importante que as pessoas não podem sair do concelho de residência”, acrescentou o militar.

“Vamos verificar terminais rodoviários e ferroviários, ações de verificação em locais públicos, jardins, praias, praças. Verificação das situações de confinamento obrigatório e isolamento social, sobretudo o confinamento obrigatório”, acrescentou o diretor do departamento de operações da PSP, superintendente Luís Elias.

Todas as forças de segurança, incluindo a Polícia Municipal, têm autoridade para “dispersar as concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar”, além de recomendarem “a todos os cidadãos o cumprimento do dever geral do recolhimento domiciliário”.

Desde que começou o estado de emergência, ainda em março, já foram detidas 144 pessoas por desobediência, a maior parte por violação do dever de ficar em casa por estar infetado com a covid-19.