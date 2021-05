País mantém-se em situação de calamidade até ao dia 30 de maio

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, duranrte a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, realizado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 26 de março de 2021. O Governo anunciou hoje o prolongamento das atuais regras em vigor no plano de desconfinamento e que só vai definir as regras após a Páscoa na próxima semana, no dia 01 de abril. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O governo aprovou a manutenção da situação de calamidade em todo o país até ao dia 30 de maio, mas foram feitos alguns "ajustes" ao nível concelhio.

De acordo com as regras definidas, os concelhos do Carregal do Sal, Cabeceiras de Basto e Paredes avançam para o desconfinamento como no resto do país.

"Há cinco concelhos que passam a estar em situação de alerta", anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira, sem detalhar quais, remetendo para informação posterior.