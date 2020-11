Pandemia faz disparar procura de trabalho temporário na saúde e nos serviços financeiros

© Pixabay

A Michael Page - empresa que diz ser líder em Portugal em trabalho temporário especializado e seleção direta de cargos intermediários e profissionais de apoio qualificados -, divulgou dados que revelam um aumento significativo da procura de postos de emprego temporários, especialmente nas áreas de Saúde (Healthcare), com um aumento de 35%, serviços financeiros (Finance), que cresceu 45%, IT (10%) e Digital (10%).

A empresa prevê que esta tendência de procura de trabalho temporária, provocada e acelerada pela "necessidade de recuperar a atividade nas empresas", aumente nas próximas semanas.

"Tendo em conta que a flexibilidade e a adaptação serão dois fatores importantes para o futuro do mercado de trabalho, o trabalho temporário é uma ótima forma de reforçar o capital humano com base nas necessidades específicas das empresas, enquanto controlam os custos", explica em comunicado Ana Castro Dias, manager da Michael Page.

Segundo a Michael Page, este aumento dos valores verificados nos vários setores podem ser explicados pela alteração das necessidades de talentos, por parte das empresas, que a pandemia veio exigir.

Os perfis mais procurados são para as funções de administrativos para as mais variadas áreas de negócio; de atendimento ao cliente para o setor de Saúde; profissionais de IT e Digital para reforço das empresas em teletrabalho e, por fim, perfis para controlo de crédito, tesouraria ou contabilidade para as equipas financeiras.

Também as áreas de retalho, hotelaria e restauração foram, de acordo com os dados apresentados pela empresa, afetados pela situação de pandemia atual, relativamente à necessidade de trabalho temporário. Os valores de verão discrepantes - em comparação com os anos anteriores - explicam a situação.

De acordo com a consultora de recrutamento, o trabalho temporário é não só uma resposta das empresas à crise, mas também vai de encontro "às prioridades das novas gerações, devido à maior possibilidade de fazerem mudanças profissionais periodicamente", remata a manager da Michael Page, em comunicado.