Papa pede aos media: ajudem as pessoas a não se sentirem isoladas

Foi durante a missa em plena Casa de Santa Marta, esta quarta-feira, que o Papa Francisco se dirigiu aos profissionais da comunicação com o objetivo de que possam ajudar as pessoas a suportar melhor este período de isolamento.

Na homilia, o Papa da Igreja Católica e atual Chefe de Estado da Cidade Estado do Vaticano disse o seguinte no início da celebração da V Semana da Quaresma: “Hoje, gostaria que rezássemos por todos aqueles que trabalham nos media, que trabalham para comunicar, hoje, para que as pessoas não se sintam tão isoladas; pela educação das crianças, pela informação, para ajudar a suportar este tempo de isolamento.”

O Vaticano disponibilizou, entretantom um vídeo com esse momento.