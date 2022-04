Para robôs, Cancelo é o melhor jogador português

João Cancelo © Álvaro Isidoro / Global Imagens

E o melhor jogador português da atualidade é... João Cancelo. O lateral direito do Manchester City e da seleção nacional ocupa a 17ª posição geral do ranking estatístico do site Who Scored, que classifica os futebolistas das cinco maiores ligas do planeta com recurso apenas a inteligência artificial, sem as interferências apaixonadas e subjetivas do Homem.

Cancelo tem 28 jogos e 2508 minutos disputados, um golo marcado, cinco assistências, cinco amarelos, 2,2 remates e 1,5 cortes de cabeça por jogo, 85,6% de passes certos e cinco prémios de melhor em campo, num total de 7,46, de zero a dez, de média.

O líder da classificação é, sem surpresa, Robert Lewandowski, o polaco do Bayern, com média de 7,89. Seguem-no dois franceses, Kylian Mbappé (PSG) e Karim Benzema (Real Madrid). No top 10, há poucos nomes surpreendentes, além de mais um gaulês, Christopher Nkunku (Red Bull Leipzig), ou Domenico Berardi, italiano do modesto Sassuolo.

No top 50, apenas mais dois portugueses, Bernardo Silva, companheiro de Cancelo no City, em 35º, e Rafael Leão, do Milan, em 49º. No top 100, constam ainda Diogo Jota, Liverpool, em 68º, Bruno Fernandes, Manchester United, em 83º, e Gonçalo Guedes, Valencia, em 95º.

Cristiano Ronaldo? Num modesto 118º lugar, distante do topo e do seu nemesis pessoal, Lionel Messi (PSG), em sexto na tabela.

Eis os 10 primeiros: Lewandowski, Mbappé, Benzema, Nkunku, Mohamed Salah (Egito e Liverpool), Messi, Joshua Kimmich (Alemanha e Bayern), Vinícius Júnior (Brasil e Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra e Liverpool) e Berardi.

As tabelas do Who Scored, site londrino fundado por analistas de desempenho, são baseadas em cada evento decorrido nos jogos das cinco principais ligas mundiais e calculadas, ao vivo, através de algoritmos que reúnem 200 tipos diferentes de estatísticas.